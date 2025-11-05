Пальцевое ректальное исследование и ЭКГ: что стоит делать мужчинам для здоровья

После 40 лет мужчинам стоит регулярно проверять здоровье предстательной железы, уделять внимание сердечно-сосудистой системе и делать ЭКГ, сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Мужчинам старше 40 лет важно регулярно проверять здоровье предстательной железы. Для этого назначают анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) и пальцевое ректальное исследование у уролога. Такое обследование помогает выявить воспалительные процессы, доброкачественные или злокачественные образования на ранней стадии, когда они еще хорошо поддаются лечению», — объясняет Филева.

Она добавила, что, если наблюдаются признаки гормонального дисбаланса, например, такие как: утомляемость, снижение сексуального влечения, уменьшение мышечной массы, это повод проверить уровень тестостерона.

Кроме того, мужчинам после 40 лет необходимо уделить внимание сердечно-сосудистой системе, в этом возрасте они находятся в группе риска. Им следует регулярно измерять артериальное давление, проводить электрокардиограмму. Филева отмечает, что свою роль могут сыграть факторы, повышающие риск заболеваний сердца, курение, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Начать проверку можно с универсальных чек-апов, которые проводит большинство лабораторий. Более таргетированные анализы и обследования назначит врач, исходя из особенностей здоровья.

