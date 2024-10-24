Пальцами или ватной палочкой: как правильно чистить уши

«Я не требую от пациентов чистить уши ежедневно, или, скажем, один раз в неделю. Однако у некоторых людей существует склонность к повышенному образованию серы в ушах. Это приводит к появлению серных пробок. Как правило, такие проблемы наблюдаются у мужчин. Дело в том, что у них, помимо особенностей серообразования, в ушах бывает много волос», — уточнила доктор.

По ее словам, повышенная волосатость передается по наследству и чаще именно по мужской линии.

При этом ватными палочками убирать серу из ушей можно только по краям ушного прохода, проявляя максимальную внимательность и аккуратность. Одно неловкое движение может привести к серьезным травмам, например, проколу перепонки, предостерегла Мильчакова. Каждый человек обладает собственными особенностями слухового прохода.

Важно регулярно промывать уши водой, а зимой не забывать перед выходом на улицу тщательно протирать их полотенцем. Не стоит забывать беречь уши от влажности, холода, травм и ударов. Респираторные заболевания нужно обязательно долечивать, заключила врач.