Отек мозга и смерть: неизвестный вирус уносит жизни в Индии

В Индии 38 человек подцепили неизвестный всему миру вирус, который вызывает отек мозга и большое количество летальных случаев. На данный момент известно о 17 умерших, сообщает SHOT .

Пока медики смогли установить только лишь тот факт, что причиной смерти людей стал сильный токсин. При этом никто не может объяснить, какой именно. Заболевшие жаловались на высокую температуру, слабость и тошноту. У всех умерших обнаружили отек мозга.

Зараженных людей отправляют в больницу штата Джамму и Кашмир. Там их тестируют на наличие схожих симптомов. Тем временем, по словам туристов, на пляжах становится все меньше россиян.

«Эпидемия вируса очень заразного ходит на Гоа. Все кашляют. Сегодня ехал на автобусе в Мапусу, кашель стоял жуткий. Причем только бледнолицых он лупит», — рассказал один из отдыхающих.

Эпидемиологический контроль усиливают на границах с Россией. Пока у въезжающих в страну таких симптомов не обнаружили.

Туристы из России столкнулись, предположительно, с симптомами метапневмовируса в Индии и Китае. На обоих курортах значительно растет уровень заболеваемости.