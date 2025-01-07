Туристы из России столкнулись с симптомами метапневмовируса в Индии и Китае

Туристы из России столкнулись, предположительно, с симптомами метапневмовируса в Индии и Китае. На обоих курортах значительно растет уровень заболеваемости, сообщает Life.ru со ссылкой на материал SHOT.

Российские туристы, отправившиеся на Гоа, подхватили неизвестную болезнь на второй день поездки. Они чувствуют неприятные ощущения в горле, кашель, озноб и температуру около 38 градусов.

В индийских отелях, по словам путешественников, довольно много кашляющих людей. Для лечения они используют антибиотики.

В КНР, как говорят туристы, чаще всего болеют несовершеннолетние. Самые большие очереди именно в детских больницах.

Метапневмовирус многие переносят как стандартное ОРВИ или COVID-19. Однако, если лечить его неправильно, возможно появление осложнений — пневмонии или бронхита.

Метапневмовирус распространяется в Китае. Пока в КНР не вводят ограничения. Однако местные жители действуют на упреждение и надевают маски самостоятельно.

Ранее в Минздраве сообщили, что тяжелое течение метапневмовирусной инфекции грозит маленьким детям и людям пенсионного возраста.