Минздрав: тяжелое течение метапневмовируса грозит детям и пожилым людям

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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов заявил, что тяжелое течение метапневмовирусной инфекции прежде всего грозит маленьким детям и людям пенсионного возраста, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Сегодня острые респираторные инфекционные заболевания активно распространяются в стране.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — сказал Чуланов.

Он подчеркнул, при метапневмовирусе у человека могут появиться типичные симптомы ОРВИ. Речь идет о повышенной температуре, кашле, заложенности носа, насморке, одышке и осиплости голоса. При этом у взрослых людей вирус инфекция бессимптомно.

Чуланов добавил, что метапневмовирусная инфекция имеет широкое распространение в мире. Вирус относится к типичным возбудителям ОРВИ с характерными сезонными подъемами заболеваемости.

Ранее в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека. Это вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания схожи с Covid. Вирус уже циркулирует и в других странах, например, в Казахстане и Великобритании.