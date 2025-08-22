Опасное лакомство: кому категорически нельзя кушать чипсы

Чипсы противопоказаны людям с хроническими заболевания сердца и сосудов, почек и не только, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Ограничить чипсы стоит людям, у которых уже диагностированы хронические заболевания сердца и сосудов, почек, обменные нарушения. Например, из-за большого количества соли чипсы вредны при гипертонии, хронических заболеваниях почек. Соль вызывает нарушение баланса электролитов и увеличивает нагрузку на почки, способствуя ухудшению их функции и развитию осложнений», — сказала Кашух.

Она пояснила, что почки не справляются с выведением соли, а соль, в свою очередь, задерживает в организме лишнюю воду. Появляются отеки, повышается артериальное давление, из-за растущей нагрузки на почки может развиваться почечная недостаточность.

«Не стоит есть много чипсов людям с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему, так как у них высокий гликемический индекс. Чипсы состоят в основном из крахмала, прошедшего термическую обработку. Организму очень легко усваивать такое сырье и „добывать“ из него сахар. Поэтому продукт провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови, это может привести к нарушению углеводного обмена», — рассказала врач.

Кашух пояснила, что высокая калорийность и большой процент жира в чипсах вредит людям с лишним весом, склонностью к ожирению.

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в одном из штатов Нью-Йорка — впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. Клиент пришел в восторг от нового блюда, оно завоевало популярность и стало фирменным в заведении.