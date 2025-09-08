Офтальмолог рассказал, как образ жизни влияет на зрение

Врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев рассказал, что рацион питания, физическая активность и вредные привычки существенно влияют на состояние зрения.

Эксперт отметил, что здоровье глаз напрямую зависит от образа жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,2 млрд человек в мире страдают нарушениями зрения, и в половине случаев их можно было бы предотвратить.

Казанцев подчеркнул, что сбалансированный рацион — основа для поддержания здоровья глаз.

«Особое значение имеют витамин А, витамины С и Е, цинк, лютеин, зеаксантин и омега-3 жирные кислоты. Эти вещества поддерживают здоровье сетчатки, защищают глазные ткани от разрушения и способствуют профилактике сухости роговицы», — пояснил офтальмолог в эфире радио Sputnik.

Он рекомендовал включать в рацион морковь, шпинат, брокколи, цитрусовые, орехи, рыбу, яйца и семена.

Регулярные физические нагрузки также способствуют улучшению кровотока и насыщению тканей глаза кислородом. По словам Казанцева, физическая активность снижает риск развития глаукомы, поддерживает здоровье сетчатки и замедляет прогрессирование близорукости у детей и подростков. Кроме того, она защищает от заболеваний, связанных с нарушением зрения, например, диабетической ретинопатии.

Врач отметил, что малоподвижный образ жизни, длительная работа за экранами, неправильная гигиена зрения, курение и хроническое недосыпание негативно сказываются на глазах.

«Курение повышает риск катаракты и макулярной дегенерации, а недостаток сна увеличивает усталость глаз», — добавил Казанцев.

Он порекомендовал соблюдать сбалансированное питание, заниматься физической активностью, ограничивать время работы с гаджетами, избегать курения и регулярно проверять зрение.