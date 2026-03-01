Нужно отказываться: белый сахар незаметно убивает организм

В 2025 году внутреннее потребление сахара в России составило в пределах 5,6–5,7 млн тонн. В среднем человек потребляет от 18 до 39-70 кг сахара в год, учитывая скрытый сахар в продуктах. При средней продолжительности жизни около 70-75 лет это составляет примерно от 1,3 до 5 тонн сахара за всю жизнь. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

По словам Маликова, сахар не имеет полезных биологических свойств. Употребление сахара обеспечивает лишь кратковременный приток энергии и пустых калорий, после которого организм быстро расходует оставшиеся резервы, приводя к состоянию постоянной усталости.

«Употребление сладостей негативно отражается и на иммунной защите организма. Под влиянием сахара снижается уровень витаминов группы B и кальция, усиливается стрессовое состояние организма и ухудшается упругость кожных покровов. Наибольшее негативное воздействие сахар оказывает на сердечно-сосудистую систему, почки и поджелудочную железу. Когда организм утрачивает способность нейтрализовать чрезмерное потребление сладкого, возникает риск развития сахарного диабета», — добавил эксперт.

При выборе продуктов, необходимо обращать внимание на его состав. Скрытый сахар чаще всего прячется в таких категориях продуктов как соусы, йогурты, сдоба (хлеб, булочки), полуфабрикаты, соки, различные злаковые батончики, которые политы сахарным сиропом. Важно внимательно изучать упаковку продуктов. Сейчас насчитывается более 54 наименований, используемых производителями для обозначения сахара. К примеру, производители скрывают сахар под различными видами сиропа (к примеру, глюкозный, кукурузный). И если на этикетке в составе продукта вы найдете слово «сироп», это и есть сахар.

«Запоминайте простое правило: ингредиенты перечисляются по убыванию их количества в продукте, значит, чем ближе компонент расположен к началу состава, тем больше его доля. Отдавайте предпочтение натуральной продукции и проверенным производителям с честным составом ингредиентов», — заключил Маликов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.