Нужно больше витаминов: как улучшить иммунитет, чтобы не заболеть

Если рассматривать, кто чаще всего болеет осенью, то это в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и те, у кого наблюдается недостаток витаминов, особенно витамина D. Этот дефицит ведет к тому, что иммунная система ослабляется и человек становится более подверженным различным инфекциям. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Накопленных летом запасов витаминов хватает лишь на короткое время — как правило только на сентябрь. Уже в октябре начинается постепенное угнетение иммунной системы. Уменьшается световой день, снижается уровень витаминов и микроэлементов в организме, что приводит к общему снижению тонуса и ухудшению работы иммунной системы.

Если человек болеет больше двух раз за осенне-зимний период, это может указывать на наличие дефицитных состояний или даже вторичных иммунодефицитов. В таких случаях рекомендуется пройти обследование и выявить возможные причины частых заболеваний.

«Особое внимание следует уделить симптомам, при которых необходимо обращаться за медицинской помощью. Осенью при первых признаках простуды, таких как головная боль, сонливость, небольшое повышение температуры или кашель, стоит оставаться дома и не рисковать заражением других людей. Именно в этот период человек наиболее заразен и может передавать вирусы окружающим. Если же температура тела поднимается до 39-40 градусов, это серьезный повод для обращения к врачу, так как это может свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции. В таких случаях важно пройти обследование, чтобы дифференцировать вирусную инфекцию от бактериальной и предотвратить развитие осложнений», — рассказала Сережина.

Витамин D и цинк

Подготовка организма к борьбе с заболеваниями требует комплексного подхода. Прежде всего необходимо провести обследование на уровень витамина D. Этот витамин является одним из ключевых элементов для поддержания иммунной системы. Недостаток витамина D в условиях жизни в больших городах, стрессов и недостатка солнечного света в осенне-зимний период стал практически нормой. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют принимать витамин D в профилактической дозировке на протяжении всего года. Если в результате обследования выявлен дефицит, дозу витамина необходимо увеличить, но только под контролем врача, чтобы избежать передозировки.

Кроме того, важными для иммунной системы являются микроэлементы, такие как цинк. Цинк играет ключевую роль в функционировании первичного звена иммунной системы, способствуя эффективной работе фагоцитов, которые первыми реагируют на инфекционные агенты. У людей, часто болеющих, как раз наблюдаются проблемы с этим звеном иммунной системы: нейтрофилы, клетки, ответственные за уничтожение инфекций, могут быстро погибать, не успевая защищать организм.

Питание

Еще один важный аспект — правильное питание. Питание должно быть сбалансированным и по режиму, особенно в условиях многозадачности, когда люди часто пропускают приемы пищи или заменяют их продуктами с низкой питательной ценностью. В такие периоды рекомендуется осознанное использование витаминных комплексов в качестве добавок к пище. Весь мир давно перешел на практику обогащения питания витаминами и микроэлементами, и Россия не является исключением.

«Осенью стоит пересмотреть рацион, исключив из него продукты с высоким содержанием жидкости, такие как арбузы и свежие овощи, которые охлаждают организм. Вместо этого следует отдавать предпочтение теплым продуктам, которые помогают сохранять тепло. Особенно полезны в этот период сухофрукты и орехи, которые содержат необходимые витамины и микроэлементы», — добавила врач.

Дополнительно стоит включить в рацион согревающие специи, которые помогут организму адаптироваться к снижению температуры. Необходимо также уделить внимание продуктам, богатым витамином C, таким как киви, шиповник, облепиха, клюква и брусника, которые традиционно считаются сезонными в нашем регионе. Эти ягоды и фрукты помогут укрепить иммунитет и поддержат организм в борьбе с инфекциями.

Кроме того, некоторые продукты питания лучше исключить из рациона полностью. Например, стоит избегать трансжиров, которые оказывают негативное влияние на организм. Вместо этого рекомендуется увеличить потребление рыбы жирных сортов, особенно морской, так как она богата жирорастворимыми витаминами, которые необходимы для поддержания здоровья в осенний период.