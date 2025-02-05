Нутрициолог назвала продукт, являющийся лучшим природным источником коллагена

Врач Чернышова: человеку нужно получать около 5 г коллагена в день

Многие знают, что коллаген важен для сохранения молодости кожи и здоровья суставов. Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова объяснила, как усваивается коллаген в организме человека, сколько его нужно и откуда можно получить, сообщает «Вечерняя Москва».

Источниками коллагена являются растительные и животные продукты, в том числе курица, яйца, а также пищевые добавки. Холодец, который готовят из мяса и костей, один из лучших природных источников этого белка.

«В готовом блюде на 100 г холодца приходится в среднем 3 г коллагена. А в день человеку нужно около 5 г коллагена, чтобы организм мог из него синтезировать собственные белки. Поэтому примерно 150-200 г холодца будет вполне достаточно», — объяснила Чернышова.

При этом врач предупредила об опасности «перебрать белка», особенно людям с больной поджелудочной и другими проблемами ЖКТ.

Эксперт отметила, что организм не забирает готовый коллаген из продуктов, а сначала расщепляет его на аминокислоты, из которых и будет синтезироваться собственный коллаген. Помимо аминокислот, для этого организму нужны медь, селен, железо и разные витамины.

Проблема в том, что зачастую люди из-за нехватки времени не готовят сложные и разнообразные блюда, а питаются достаточно ограниченно, так возникают дефициты, в том числе коллагена. Поэтому очень важно разнообразить рацион.

Кроме того, организм сам решает, куда использовать полученный коллаген. Например, женщина хочет избавиться от морщин и начинает принимать коллаген, но оказывается, что у нее беда с суставами, поэтому организм начинает направлять весь полученный коллаген туда, а до кожи дело уже не доходит, заключила медик.