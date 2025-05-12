Новый рентгеноаппарат заработал в Дрезненском филиале Орехово-Зуевской больницы

Новый рентгеноаппарат на 3 рабочих места начал работу в Дрезненском филиале Орехово-Зуевской больницы. Подобные аппараты уже есть в стационаре Ликинской больницы, 1, 3, 4 поликлиники. На очереди Авсюнино и город Куровское, стационар 2-го филиала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Современное оборудование повысит качество и доступность медицинской помощи для жителей. Аппарат позволит точнее и оперативнее диагностировать заболевания на ранних стадиях», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Это уже 23-й подобный аппарат, запущенный в Подмосковье с начала года.

Ранее врачи Орехово-Зуевской больницы успешно прооперировали 35-летнюю женщину с миомой матки, вес которой достигал 5 кг. Размер опухоли был сопоставим с 32-й неделей беременности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.