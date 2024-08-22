Новый медицинский психолог приступил к работе в Солнечногорской областной больнице

Врач окончила Рязанский Медицинский институт по специальности клиническая психология.

Ранее Кристина 1,5 года проработала медицинским психологом в Новомичуринской поликлинике. Кроме того, доктор прошла повышение квалификации по детской нейродиагностике, по психологическому консультированию в стрессовых ситуациях детей и подростков, а также по общей нейропсихологии. С сентября планирует пройти переподготовку по детской нейропсихологии.

«На особом внимании — привлечение квалифицированных специалистов в наши медучреждения. Сейчас для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — прокомментировала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Попасть на прием к доктору можно по системе врач-врач после посещения психиатра, а также возможно записаться через портал Госуслуги в кабинет психологического консультирования.

Ранее Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сообщил Воробьев.