Новокузнецкая больница извинилась за грубое обращение с пенсионерами

Руководство поликлиники в Новокузнецке извинилось перед пожилой парой после конфликта с сотрудницей регистратуры и пообещало обеспечить корректное обслуживание. Об этом рассказала пациентка Любовь, сообщает СтальМедиа .

В Новокузнецке урегулировали ситуацию с некорректным поведением сотрудницы регистратуры, о котором ранее сообщало издание.

Пенсионерка Любовь рассказывала, что работница по имени Ирина систематически грубо общалась с ней и ее супругом. По словам женщины, из-за давления и хамства супруги чувствовали себя беззащитными и не могли спокойно посещать врача. После конфликта им пришлось ездить в другую больницу, за несколько остановок от дома.

После публикации представители медучреждения связались с семьей и принесли официальные извинения.

«Заведующая поликлиники извинилась и сказала, что мы сможем продолжать ходить на лечение. Они разобрались, почему Ирина сказала, что мы „чужие“» — рассказала Любовь.

Пожилым пациентам пообещали, что дальнейшие визиты будут проходить в доброжелательной обстановке, и они смогут продолжить лечение по месту жительства.

