Нового главврача больницы Видного представил министр здравоохранения Подмосковья

В Видном состоялось знакомство нового главного врача клинической больницы Ленинского городского округа с коллективом учреждения и руководством муниципалитета. Алексея Кизилова представил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«Видновская клиническая больница — одна из лидирующих в Подмосковье по многим показателям: как по качеству медицинской помощи, так и по участию в различных пилотных проектах и их разработке. Здесь на высоком уровне развиты такие направления, как травматология, офтальмология, хирургия и другие, а также работает большая сеть учреждений первичного звена. Уверен, профессиональный опыт Алексея Владимировича и знание специфики региона позволит грамотно выстроить эту работу», — сказал Максим Забелин.

Он уточнил, что Алексей Кизилов ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения республики Чувашия, в этом статусе прошел испытание пандемией коронавируса. Кроме того, у Алексея Владимировича есть и опыт работы на территории Подмосковья.

Также Максим Забелин напомнил, что предыдущий руководитель клинической больницы Ленинского округа Бутай Бутаев возглавил аналогичное медучреждение в Красногорске.

«Перед нами стоят масштабные задачи. При поддержке Андрея Воробьева и регионального правительства мы продолжаем строительство новых медицинских учреждений и системную соцподдержку наших медицинских кадров. Сфера здравоохранения — один из приоритетов в нашей работе в виду возрастающей потребности в нем наших жителей. Поэтому уверен, что вместе с руководством клинической больницы сделаем все для дальнейшего развития медицины», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он подчеркнул, что в ближайших планах — возведение нового корпуса Видновского перинатального центра, а также строительство нового и капитальный ремонт действующего здания стационара клинической больницы. А уже ближайшим летом в округе откроют вторую за этот год большую поликлинику.

В завершении мероприятия Алексей Кизилов, обращаясь к коллективу, подчеркнул, что рассчитывает на плодотворную совместную работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.