Новая поликлиника в Ногинске весной этого года откроет двери для пациентов

В микрорайоне Заречье завершают строительство новой поликлиники. Это важное событие для жителей города, ведь новое медицинское учреждение сможет обслуживать около 50 тысяч человек.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ней будут открыты взрослое и детское отделения, единый диагностический центр, дневной стационар и блок неотложной помощи. Также предусмотрен центр диспансеризации участников СВО.

Кроме того, установят современное оборудование: КТ, МРТ и маммограф. Это позволит проводить сложные диагностические исследования на месте и обеспечит высокий уровень медицинского обслуживания.

Специалисты уже завезли большую часть медицинского оборудования и мебели. Монтаж идет параллельно с отделочными работами. На стройке трудятся 87 человек.

Открытие поликлиники запланировано на весну 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.