Нижегородская область заняла 13 место в России по продажам средств от импотенции

Жители Нижегородской области потратили 42,6 млн руб на препараты для потенции

С начала 2026 года аптеки Нижегородской области продали препараты для лечения эректильной дисфункции на 42,6 млн рублей. Регион вошел в топ-15 по потреблению таких средств, сообщает pravda-nn.ru .

В первом квартале 2026 года в регионе реализовали более 63,7 тысячи упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции. Общая сумма продаж составила 42,6 млн рублей — это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объему потребления средств для мужской потенции Нижегородская область заняла 13 место в общероссийском рейтинге.

Около 95% продаж формируют препараты на основе силденафила и тадалафила. При этом спрос на российский аналог «Виагры» вырос на 64,4%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители региона потратили более 515 млн рублей на антидепрессанты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.