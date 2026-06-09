Невролог предупредила об опасности подъема по будильнику

Резкий подъем по будильнику создает стресс для организма и может привести к головокружению, падению, инфаркту или инсульту у людей с предрасположенностью, сообщает «Абзац» .

Врач-невролог Ирина Завалко рассказала, что резкое пробуждение особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми рисками. У здоровых людей 30-40 лет оно чаще вызывает головокружение и падение.

«Резкий подъем после сна по будильнику, когда человек еще не отошел от отдыха и сразу бежит собираться на работу, — это всегда стресс. Хотя для относительно здорового человека лет 30–40 это не приведет к фатальным событиям, но даже у молодых людей может закружиться голова, что, в свою очередь, может привести к падению. У людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, уже с измененными сосудами, может случиться инфаркт или инсульт», — предупредила эксперт.

Врач пояснила, что резкий переход из горизонтального положения в вертикальное может вызвать ортостатическую гипотензию — падение давления. После подъема человек может оставаться в сонной инерции, хуже мыслить и терять координацию.

Завалко посоветовала вставать постепенно: сесть, сделать суставную гимнастику, покрутить руками и ногами, затем осторожно подняться. Это помогает организму адаптироваться.

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