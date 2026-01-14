Невозможность иметь детей: чем ожирение опасно для возможности забеременеть

Ожирение — это серьезное многофакторное заболевание, с которым очень сложно бороться. О том, как ожирение связано с мужским и женским бесплодием, рассказал РИАМО доктор медицинских наук, бариатрический хирург, президент общества бариатрических хирургов (ОБХ) Владимир Самойлов.

По его словам, жировая ткань — активный эндокринный орган. Она вырабатывает гормоны и биологически активные вещества, которые участвуют в регуляции метаболизма, воспалительных реакций и репродуктивной системы. При избыточном весе происходит гормональный сбой: нарушается овуляторный цикл у женщин, снижается уровень тестостерона у мужчин.

На фоне хронического воспаления в организме, которое вызывает лишний жир, ухудшается качество яйцеклеток у женщин, а у мужчин — качество сперматозоидов, что снижает вероятность не только естественного зачатия, но и вероятность успеха в протоколе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И это все на фоне общего «нездоровья»: у людей с ожирением часто наблюдаются повышенное артериальное давление, проблемы с уровнем сахара в крови, заболевания ЖКТ, больные суставы, нарушения сна, психические и психологические проблемы. Поэтому даже если беременность наступает, то носить ее женщине с ожирением будет тяжелее, такая беременность автоматически переходит в группу высокого риска.

«Проблемы с репродуктивным здоровьем и невозможность иметь потомство в принципе — это одно из достаточно распространенных последствий ожирения как заболевания. К счастью, современная наука шагнула уже достаточно далеко и готова предложить пациенту широкий выбор вариантов лечения ожирения в зависимости от степени заболевания. Это может быть диетотерапия, медикаментозная поддержка, хирургическое вмешательство, либо индивидуальная комбинация всех этих методов», – объясняет хирург.

Лечение

Лечение пациентов с ожирением в России строго регламентировано: существуют клинические рекомендации, в которых четко прописано необходимое лечение в зависимости от степени ожирения.

«Первая стадия ожирения — это индекс массы тела (ИМТ) выше 30. При этой стадии обычно назначается диета в сочетании с повышением уровня физической активности, а также медикаментозная поддержка при необходимости. Вторая стадия: ИМТ выше 35. Здесь подход к лечению такой же, но если есть серьезные осложнения по состоянию здоровья (например, сахарный диабет второго типа или артериальная гипертензия), то пациенту будет рекомендована хирургическая помощь. Если же ИМТ выше 40, то речь идет уже о тяжелой, морбидной стадии ожирения, и бариатрическая операция является фактически единственным выбором», — отметил хирург.

Из позитивных изменений грядущего года: бариатрическая операция для всех пациентов с ИМТ выше 50 будет осуществляться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Еще одна хорошая новость заключается в том, что для нормализации репродуктивной функции не всегда нужно добиваться идеального веса. Существуют научные данные о том, что даже снижение веса на 5-10% уже способствует восстановлению овуляции, повышению вероятности зачатия и снижению рисков осложнений беременности у женщин. А у мужчин улучшается концентрация спермы, увеличивается общий сперматозоидный объем, поднимается уровень тестостерона и улучшается морфология сперматозоидов. Вместе с тем, нормальный вес является основой здоровья человека, поэтому его в любом случае нужно добиваться всеми возможными способами», — заключил врач.

