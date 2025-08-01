«Нет врагов среди продуктов»: врач развеял мифы о питании

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов заявил, что вредность овощей на ночь и накопление в организме витаминов — это мифы, сообщает kp.ru .

«Я вообще противник поиска „врагов“ среди продуктов. Если человек изредка съедает немного чипсов, и они не являются основой его рациона, то вреда не будет. Что касается клетчатки, то есть пищевых волокон, которых много в зелени, они могут удерживать и снижать всасывание некоторых веществ из продуктов (например, холестерина)», — сказал доктор.

По его словам, витамин Д еще можно накопить при помощи специальных препаратов с его содержанием, но остальными растительными витаминами запастись невозможно. Поэтому врачи рекомендуют есть овощи, фрукты и ягоды, даже замороженные, по возможности круглый год.

При этом, лишний вес обусловлен не «растянутым желудком», а сложными внутренними нарушениями. Такие сбои возникают на гормональном уровне и в нервной системе желудка, заключил эксперт.