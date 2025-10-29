Не хватает качественного белка: врач дала советы по питанию осенью и зимой

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова заявила, что в холодное время года организму может не хватать качественного белка: он содержится в нежирном мясе и жирной рыбе, яйцах и твороге, сообщает NEWS.ru .

«Они не только дают чувство сытости, но и ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней. Особое место зимой занимают жирные сорта рыбы, такие как сельдь, лосось, скумбрия, именно из них мы зимой получаем витамин D и круглый год — омега-3», — сказала доктор.

По ее словам, для насыщения организма витаминами рекомендуется употреблять сезонные овощи, неважно, свежие или замороженные. Капуста, морковь, тыква и свекла отлично сохраняют полезные вещества даже при длительном хранении. Важно помнить и о включении в рацион цитрусовых, яблок, киви, хурмы и гранатов, ведь витамин С и антиоксиданты, содержащиеся в этих фруктах, способствуют снижению риска респираторных вирусных инфекций.

Не стоит полностью отказываться от углеводов: цельнозерновые крупы, злаки и хлеб из цельнозерновой муки обеспечивают постепенное высвобождение энергии, предотвращая резкие смены настроения и усталость. Регулярное потребление квашеной капусты и других ферментированных продуктов, богатых пробиотиками, положительно влияет на укрепление микрофлоры кишечника.

