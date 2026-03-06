Нарколог Подмосковья призвал не дарить шампанское на 8 Марта

Главный нарколог Подмосковья рекомендовал отказаться от традиционного набора «шампанское и сладости» на 8 Марта из‑за риска для здоровья. Сочетание алкоголя и быстрых углеводов создает повышенную нагрузку на организм и может привести к неприятным последствиям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что сочетание игристого вина и сладостей негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу.

«Микс из игристого с конфетами или другими сладостями создает значительную нагрузку на организм, особенно на желудочно-кишечный тракт. Сладости — это быстрые углеводы, и вместе с алкоголем они увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, провоцируют чрезмерную выработку ферментов и инсулина. Это может вызвать воспалительное состояние поджелудочной железы — панкреатит. Кроме того, такое сочетание затрудняет метаболизм этанола», — пояснил Виталий Холдин.

Специалист отметил, что в результате женщина может столкнуться с головной болью и другими симптомами интоксикации на следующий день после праздника. Кроме того, шампанское со сладостями приводит к избыточному потреблению «пустых» калорий и повышает риск набора лишнего веса.

Врач рекомендовал заменить алкоголь на праздничном столе соками, морсами, свежевыжатыми соками или фруктово-ягодными безалкогольными коктейлями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.