Москвичка пожаловалась на отказ скорой везти малыша с пневмонией в больницу

Москвичка написала жалобу в Минздрав на медиков скорой помощи, которые отказались везти в больницу ее двухлетнего сына с двухсторонней пневмонией, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мама с ребенком гостили у друзей в Рязани. Там у мальчика поднялась высокая температура и кашель. Сбить их привычными средствами женщина не смогла, поэтому решила срочно возвращаться в столицу.

После прибытия на Казанский вокзал утром в субботу малышу стало очень плохо. Тогда мама вызвала скорую помощь к зданию вокзала. Медики осмотрели ребенка и посоветовали женщине не нервничать.

«Это был четвертый день температуры, плохо снижалась, кашель усилился, я заподозрила пневмонию. Сотрудники скорой осмотрели ребенка, сказали, что я паникую, а ребенок все чувствует и тоже паникует. Никакой пневмонии нет», — пожаловалась москвичка.

По ее словам, в скорой помощи сказали, что не могут отвезти маму с ребенком в больницу, ссылаясь на какой-то протокол, якобы сейчас госпитализируют только после пяти дней высокой температуры.

«Я объясняю, что у нас предрасположенность к судорогам с потерей сознания, на что мне посоветовали самотеком поехать в больницу», — добавила женщина.

Тогда мама с больным малышом поехала в больницу на общественном транспорте. Вызвать такси горожанка не могла из-за неработающего интернета. В приемном покое мальчику измерили температуру, которая была выше 40 градусов.

Сейчас состояние ребенка стабильное, ему помогли. А его мама написала жалобу в Минздрав на действия врачей скорой помощи.

«Ребенок в настоящий момент вместе с мамой находится в больнице, с ней на связи руководство медучреждения. Ребенок под внимательным наблюдением врачей и получает всю необходимую терапию и медицинскую помощь в полном объеме», — сказали московском Депздраве.

Там добавили, что по вызову скорой помощи департамент проводит анализ вызовов. Если будут выявлены нарушения в порядке госпитализации, то сотрудники применят соответствующие меры к медикам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.