Москва расширила программу использования новейших методик лечения рака у детей

В столице в рамках расширения программы использования инновационных методик для лечения онкологии у детей выделили гранты Морозовской ДГКБ и НПЦ специализированной медпомощи детям им. Войно-Ясенецкого, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Средства потратят на применение технологий, не входящих в стандарты ОМС и ВМП (высокотехнологичной медпомощи). Они смогут покрыть затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Кроме того, деньги пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у маленьких пациентов.

Благодаря таким грантам, предоставленным в прошлые годы, удалось повысить число выполненных трансплантаций костного мозга в 6 раз.

Ранее СМИ писали, что диагностика онкозаболеваний в стране выходит на новый уровень благодаря передовым технологиям. Современное оборудование для компьютерной томографии помогает уменьшить время постановки диагноза. На ранней стадии диагноз теперь ставят в 61% чаще.