В России онкологические заболевания стали выявлять на 61% чаще на ранней стадии

Диагностика онкологических заболеваний на сегодняшний день выходит на новый уровень благодаря передовым технологиям. Современное оборудование для компьютерной томографии отличается высокой производительностью и ускоренной обработкой информации, что в итоге сокращает время постановки диагноза. На ранней стадии стали диагноз ставить в 61% чаще, сообщает РБК .

Особый прогресс наблюдается в области магнитно-резонансной томографии: новейшие МРТ-сканеры создают детальные трехмерные изображения, позволяющие обнаруживать новообразования всего в несколько миллиметров. Комплексный подход к выявлению рака включает как инструментальные обследования, так и лабораторные анализы, что значительно повышает точность ранней диагностики.

Патоморфологическая диагностика активно переходит в цифровой формат, позволяя проводить биопсию для определения состава тканей у пациентов с подозрением на онкологические заболевания. Москва уже полностью оцифровала все профильные лаборатории, что дает возможность изучать результаты исследований с высочайшей детализацией при 400-кратном увеличении.

Современная медицина активно внедряет цифровую патологию — инновационную методику исследования клеток и тканей, где традиционный микроскоп заменяется компьютерным оборудованием и электронными сканерами. Эксперты из Global Market Insight прогнозируют значительный рост этого сегмента: достигнув отметки в 1 миллиард долларов в 2023 году, рынок продолжит расширяться на 11% к 2032 году.

Перспективы развития искусственного интеллекта в медицинской сфере подтверждаются прогнозами аналитического агентства Markets and Markets. По их оценкам, процитированным Минздрава РФ, мировой рынок медицинских ИИ-технологий продемонстрирует девятикратный рост: с 5 миллиардов долларов в 2020 году показатель достигнет 45 миллиардов долларов к 2026 году.

Современные медицинские технологии улучшили диагностику онкологических заболеваний. Благодаря этому прогрессу в Москве удается обнаруживать рак на начальных этапах в 68% случаев, что превышает общероссийский показатель в 61%, об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Эффективность раннего выявления заболевания напрямую влияет на успешность терапии. Положительная динамика наблюдается и в продолжительности жизни онкобольных: если в 2019 году 56% пациентов преодолевали пятилетний рубеж, то сейчас этот показатель достиг 60%. Такая тенденция к снижению смертности соответствует общемировым трендам.