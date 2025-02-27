Молодые медработники из Подмосковья прокачали навыки публичных выступлений

Расширенное заседание молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ состоялось 26 февраля. Свыше 35 человек из медицинских организаций со всего Подмосковья посетили тренинг по развитию коммуникационных навыков, изучили секреты публичных выступлений, провели отборочный тур на конкурс «Молодой профсоюзный лидер-2025» и первое в этом году заседание Совета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы откликаемся на запросы молодежи и совместно с Центром развития компетенций Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского разрабатываем актуальные тренинги и семинары. Наша задача — вырастить из вас активных и инициативных лидеров, готовых развивать свои организации и Профсоюз дальше», — отметила во время открытия встречи председатель областной организации Нина Суслонова.

За 8 часов — всего 2 небольших перерыва. После семинара присутствующие погрузились в отборочный тур конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2025», оценили проекты участников и выявили лучших. Работающую молодежь Московской области представит заведующий поликлиникой № 2 из Клина — Андрей Чернов, от обучающихся выступит студент Орехово-Зуевского филиала Московского областного медицинского колледжа Андрей Фатьянов.

Завершилась встреча расширенным заседанием молодежного совета. Здесь присутствующие обсудили планы по организации и проведению ряда крупных мероприятий в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.