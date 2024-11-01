Модный диагноз: невролог рассказал о симптомах СДВГ

Врач-невролог сети медицинских центров «Неболит» Алексей Парфенов заявил, что популярный сегодня диагноз синдрома дефицита внимания характеризуется трудностями с концентрацией и чрезмерной активностью, сообщает «Вечерняя Москва».

Чаще всего СДВГ диагностируют у детей, но, если диагноз ставят во взрослом возрасте, то это значит, что его не смогли выявить в детстве.

«Взрослые, у которых также наблюдаются симптомы, зачастую не получили этот диагноз в детстве. Это может проявляться в неспособности сосредоточиться, трудностях с обучением и удержанием внимания», — сказал Парфенов.

Причинами СДВГ часто бывают факторы, связанные с перинатальной патологией: болезни матери во время беременности, употребления табака, алкоголя и других веществ, осложненные роды и неблагополучная обстановка в семье матери.