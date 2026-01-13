Мобильный ФАП проведет профилактические осмотры в Одинцовском округе в январе

Жители Аксиньино смогут пройти медицинский осмотр 14 января с 9:00 до 14:00. В Одинцово мобильный ФАП будет работать 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января по адресу: улица Маршала Жукова, 32, до 14:00.

В Хлюпино мобильный пункт примет пациентов 20 и 21 января с 9:00 до 14:00, а в поселке Гарь-Покровское — 27 и 28 января. В микрорайоне Шихово осмотры пройдут 13, 20 и 27 января до 13:00.

В рамках профилактического осмотра проводится прием фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение давления, общий и биохимический анализы крови, а для определенных возрастных групп — ЭКГ. Также осуществляется запись на флюорографию и маммографию в подразделениях Одинцовской больницы. При наличии показаний пациентов направляют к узким специалистам.

Для прохождения осмотра необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется, важно быть прикрепленным к Одинцовской областной больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.