Много сахара и пальмового масла: почему не стоит увлекаться поеданием «Нутеллы»

Сладкие пасты с высоким содержанием сахара и пальмового масла могут плохо сказаться на здоровье, предупредил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«„Нутелла“ содержит слишком много сахара и пальмового масла, поэтому увлекаться ею точно не стоит. Лучше избегать продуктов, в которых много трансжиров, добавленного сахара, а также искусственных ароматизаторов и эмульгаторов — все это не приносит пользы организму», — отметил Белоусов.

Он добавил, что частое употребление шоколадных паст повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чрезмерное количество сахара и жиров в рационе может спровоцировать набор лишнего веса, гипертонию и нарушения обмена веществ. Безопасная норма сахара — не больше 25–30 граммов в день, что примерно равно 1-2 чайным ложкам сладкой пасты», — пояснил врач.

Однако отказаться от любимых лакомств не так сложно, если знать, чем их можно заменить. Например, домашняя ореховая паста станет отличной альтернативой покупной «Нутелле».

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.