Методы выхаживания новорожденных покажут гостям форума-фестиваля «Москва 2030»

Увидеть осмотр новорожденных и попробовать себя в роли врачей-реаниматологов москвичи смогут с помощью уникального симуляционного оборудования в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Экспозиция форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ наглядно демонстрирует, как столица заботится о здоровье и благополучии горожан на каждом этапе их жизни», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что на форуме представлено оборудование, на котором тренируются столичные специалисты. Робок-симулятор новорожденного позволяет медикам совершенствовать свои практические навыки.

Опытные врачи-неонатологи начинают ухаживать за малышом как только он появляется на свет. Специалисты оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь для того, чтобы обеспечить его нормальный рост и развитие.

Сегодня столичные специалисты выхаживают более 98% детей, которые родились раньше срока. Внедрение интонационных технологий и методик, а также эффективная работа перинатальных центров и роддомов позволяют спасать младенцев с экстремально низкой массой тела.

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Вице-мэр добавила, что робот-симулятор младенца в ответ на действия врача может кашлять, плакать и смеяться, а его кожа может менять оттенок. Кроме того, при осмотре можно послушать сердце и легкие ребенка, определить пульс и проверить его активность. На роботе отрабатываются и сложные ситуации, в том числе реанимационные мероприятия.

Всего на фестивале представлено более 50 образцов оборудования, на котором столичные врачи проходят обучение. Гости выставки в условиях, максимально приближенных к реальным, узнают, как проводятся ультразвуковые, ангиографические, эндоскопические исследования и различные оперативные вмешательства, а также освоят навыки оказания первой медицинской помощи.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Посетители мероприятий могут увидеть, какой будет Москва уже через несколько лет.