Медики из Одинцова получили сертификаты на покупку жилья

Сегодня в доме правительства Московской области 8 медицинских работников Одинцовской областной больницы получили сертификаты на покупку квартиры, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медики, которые трудоустраиваются в государственное медучреждение Подмосковья, могут воспользоваться социальными программами поддержки. Это эффективные меры привлечения кадров. Самой востребованной является социальная ипотека», — отметил главный врач Одинцовской областной больницы, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Грицанчук.

По программе правительство региона оплачивает 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет ежемесячно гасит остаток основного долга. Медработники оплачивают только проценты по кредиту.

В число счастливых обладателей сертификата вошли: врач-офтальмолог Марина Губанова, врач-детский кардиолог Людмила Кирлашева, медицинская сестра-анестезист Светлана Макеева, врач-педиатр участковый Риана Иманалиева, врач-анестезиолог-реаниматолог Лариса Сорокина и др. Уже многие из них давно решили, где приобрести жилье, и теперь строят планы покупки.

Привлечение новых кадров в поликлиники — одна из задач проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.