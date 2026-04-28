Матюхин назвал семь регионов РФ с малярийными комарами

Главный специалист по инфекционным болезням сети «Будь Здоров» Андрей Матюхин сообщил, что малярийные комары обитают в семи южных регионах России. Опасность сохраняется в том числе на побережье Черного моря, пишет Газета.ru .

По словам врача, на юге страны исторически сложились благоприятные условия для размножения комаров рода Anopheles — переносчиков малярии.

«Малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В Краснодарском крае опасность сохраняется даже на побережье Черного моря. Республика Крым также привлекает внимание из-за активности комаров-переносчиков. Ростовская область — один из основных южных регионов, где распространены эти насекомые. В Астраханской области, важном регионе на юге европейской части России, тоже обитают опасные комары. Ставропольский край входит в число южных и юго-западных регионов, подходящих для Anopheles. Волгоградская область также относится к южным регионам с малярийными комарами. Территория Северного Кавказа в целом считается зоной их распространения», — рассказал Матюхин.

Эксперт добавил, что повышение среднегодовых температур способствует распространению комаров рода Aedes — переносчиков лихорадок Денге, Чикунгунья и вируса Зика, а также клещей в более северные широты.

«Это увеличивает риск локальных вспышек тропических болезней, которые раньше были несвойственны этим регионам. Комары теперь выживают в более высоких широтах и высокогорных регионах, где ранее не встречались (например, в высокогорных районах Восточной Африки с 1970 года значительно выросла заболеваемость малярией). Прогнозируется, что к 2080 году более 8 млрд человек могут оказаться в зоне риска заражения малярией и лихорадкой Денге, поэтому расслабляться рано», — подчеркнул он.

