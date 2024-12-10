Масштабная кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье

В Московской области пройти вакцинацию от гриппа могли как взрослые, так и дети. Сделать это можно было в поликлиниках, а также мобильных комплексах, которые работали в самых оживленных местах городских округов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно с сентября по декабрь в регионе проводится масштабная прививочная кампания против гриппа. Не стоит забывать, что именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. Всего в этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 млн человек, из них порядка 1,1 млн детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Если почувствовали недомогание, необходимо обратиться к врачу, который подберет подходящее лечение. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.



В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.