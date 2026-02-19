Маскируется под другие болезни: как не пропустить аппендицит

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как распознать аппендицит и не спутать его с инфекцией. По его словам, заболевание часто маскируется под другие диагнозы и требует срочного обращения к врачу, сообщает «Вечерняя Москва» .

Аппендицит — острое воспаление червеобразного отростка, которое требует экстренной операции. При запоздалом обращении возможно развитие перитонита — распространения инфекции по брюшной полости. Кондрахин отметил, что в ряде случаев заболевание принимают за другую патологию.

«Он скрывается под многими другими заболеваниями, и поэтому в 60% случаев вместо него ошибочно ставят другой диагноз. Это коварная болезнь», — сообщил врач.

По его словам, однозначных симптомов аппендицита не существует, что затрудняет диагностику. При любых непонятных болях в животе и повышении температуры необходимо немедленно обращаться к медикам и не заниматься самолечением. Точный диагноз ставят после обследования.

Кондрахин добавил, что надежной профилактики аппендицита нет. В 1980-х годах в Германии новорожденным удаляли аппендикс для предотвращения воспаления, однако эксперимент признали неудачным: отросток содержит лимфоидную ткань, важную для защиты от инфекций.

По словам специалиста, воспаление может возникнуть даже при соблюдении общих рекомендаций по здоровому образу жизни. Травмы живота также способны спровоцировать осложнения, поэтому при болях следует обращаться к врачу.

