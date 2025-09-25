Mash: употребление газировки может вызывать у людей депрессию

Немецкие ученые выяснили, что употребление Coca-Cola, Fanta, Sprite и других газированных напитков может вызывать депрессию, сообщает Mash .

Исследователи проверили кал более 1 тыс. людей, которые приняли участие в эксперименте. Ученые проводили анализ кишечной микрофлоры.

Из всего числа подопытных у 405 человек были депрессивные расстройства, еще 527 человек оказались без проблем со здоровьем.

По данным ученых, употребление сладкой воды повышает уровень кишечных бактерий Eggerthella. У тех подопытных, кто страдал от депрессивного расстройства, в кишечнике уровень этих бактерий был выше, чем у здоровых людей.

Исследователи пришли к выводу, что газировки могут вызывать депрессию.

Ранее детский эндокринолог, педиатр Анастасия Синицына заявила, что маленьким детям до трех лет нельзя сахар и все содержащие его продукты, а также газировку. Все это вызывает нарушение пристеночного пищеварения.

