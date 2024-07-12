Мальчика весом 730 граммов при рождении выписали из Видновского перинатального центра

В Ленинском округе из Видновского перинатального центра выписали малыша, весившего при рождении 730 граммов и ростом 32 сантиметра. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Порядка трех месяцев занимает выхаживание таких детей. Работает огромная команда специалистов: с акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и детских неонатологов, медсестер и других. С первых часов жизни ребенка к работе подключается врач по медицинской реабилитации. Специальные укладки, позиционирование ребёнка, особое отношение к нему, что очень важно для правильного формирования его нервной системы и развития, — все это нам позволяет помочь таким деткам стать полноценными членами нашего общества», — отметил заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей № 2 Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Уточняется, что Александр появился на свет 19 апреля и первые 80 дней своей жизни провел в Видновском перинатальном центре. Сейчас мальчик весит 2400 граммов, поэтому его отправили домой вместе с родителями.

Пресс-служба добавила, что Видновский перинатальный центр является одним из лидирующих перинатальных центров, в котором проводится ранняя реабилитация недоношенных детей. Более 6 тысяч детей каждый год появляются на свет в Видновском перинатальном центре, при этом почти 500 малышей рождаются значительно раньше срока. Недоношенным детям помогают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и реабилитологи, которые владеют современными методиками выхаживания.

В Московской области в 2022 году родилось 73 299 детей, потребность в развитии объектов социальной сферы сохраняется, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наш регион на 2 месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни. Мы сохраняем темпы, людей становится больше, а значит и потребность в социальных объектах остается», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.