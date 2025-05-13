Майонез, фри, хлеб: врач назвал продукты, с которыми небезопасно есть шашлык

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, с которыми нельзя сочетать мясо во избежание проблем с кишечником, сообщает «Царьград» .

Как отметил эксперт, шашлык может быть полезным, если сочетать его прием с правильными продуктами. В таком случае мясо не станет тяжелой едой, а станет частью ЗОЖ.

«Да, шашлык может быть не только вкусным, но и безопасным. Главное — как вы его готовите. Одна из опасностей — подгоревший жир. Решение: лимонный сок, специи (куркума, розмарин), постное мясо, гриль-сетка», — написал врач в своем Telegram-канале.

Среди плохих сочетаний специалист отметил майонез, белый хлеб, картошку фри и десерты. А квашеная капуста, огурцы, кимчи, являющиеся пробиотиками и ферментами для пищеварения, стоит назвать правильной добавкой к мясу. Туда же можно отнести и свежие овощи, так как клетчатка поможет переварить жиры, а витамин С улучшит усвоение железа.

В конце приема пищи во избежание тяжести в животе, по мнению Вялова, следует съесть ананас, киви или цитрусовые. Айран, мацони, йогурт нейтрализуют жир и изжогу, поддержат микрофлору. Мята, лимон, имбирь и зеленый чай снизят вред для организма от жарки и улучшат желчевыделение. В качестве гарнира для шашлыка стоит выбрать между бурым рисом, киноа и цельнозерновым лавашом.