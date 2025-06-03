Личинки залезают под кожу россиян во время купания

Десятки россиян пожаловались на волдыри и зуд после купания. О заползающих под кожу личинках рассказали в Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, а также в Башкирии, сообщает SHOT .

Церкариоз, или «зуд купальщиков», проявляется зудящей сыпью, жаром. Подхватить его можно в пресных, теплых и заросших водоемах, особенно если там водятся утки. Птицы переносят личинки гельминтов-церкарий.

Симптомы паразитарного заболевания проявляются в течение суток после контакта с водой. Особенно церкариоз опасен для детей и аллергиков — он может спровоцировать кашель, отек гортани и даже асфиксию.

«Целый день купались на теплом озере, на бесплатном пляже. Теплая вода, бесплатные лежаки, но только вот через два дня на коже вылезли волдыри, ужасно чешется», — рассказал житель Башкирии, подхвативший церкариоз.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют надевать плотные купальники и обходить стороной водоемы с утками. Большинство личинок находятся у берега в теплой воде, поэтому даже ноги нужно мочить с особой осторожностью.

Ранее во время семейного отпуска в Египте пятилетний мальчик подхватил опасного паразита, который обосновался в его аппендиксе. Недомогание у ребенка началось еще на отдыхе, но критическое ухудшение произошло после возвращения в Москву.