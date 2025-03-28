5-летний ребенок из Москвы с отдыха в Египте вернулся с червем в животе

Во время семейного отпуска в Египте пятилетний мальчик подхватил опасного паразита, который обосновался в его аппендиксе. Согласно информации SHOT , недомогание у ребенка началось еще на отдыхе, но критическое ухудшение произошло после возвращения в Москву.

Родители обеспокоились, когда у сына резко поднялась температура, появилась интенсивная боль в животе и сильная слабость. В больнице Раменского, куда малыш был доставлен в экстренном порядке, медики диагностировали гнойное воспаление аппендикса, вызванное гельминтом.

Малыша прооперировали в срочном порядке. По мнению специалистов, заражение могло произойти через кожные покровы или при употреблении зараженной пищи и воды. Семья полагает, что инфицирование случилось именно во время пребывания в Египте.

После 12-дневного пребывания в медицинском учреждении юный пациент был выписан и вернулся в домашнюю обстановку, где его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.