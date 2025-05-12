Льготникам стало проще получать лекарства в Подмосковье

«В первую очередь мы перешли на новую информационную систему, которая позволяет интегрировать в одну общую сеть всех участников льготного лекарственного обеспечения и делает доступнее информацию о лекарствах на всех этапах, начиная от заявки, выписки рецепта и наличия лекарства на складе», — сказал Максим Забелин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также добавил, что была проанализирована масса обращений граждан, в итоге лекарства в области доставляются в аптеки адресно. Таким образом, людям не приходится ехать за необходимыми препаратами на далекие расстояния.

Ранее Воробьев отмечал, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.