Курящие и много сидящие россияне могут остаться без детей

Репродуктивное здоровье российских мужчин оказалось уязвимым. Современные условия жизни негативно влияют на производство и качество сперматозоидов, рассказал врач-уролог ФНКЦ ФМБА России Ульви Алиев, сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

На репродуктивное здоровье плохо влияют небольшое количество физической активности, работа, на которой приходится долго сидеть. Также качество сперматозоидов ухудшают некачественный сон, постоянный стресс, курение и злоупотребление алкогольными напитками.

Риски могут вырасти даже если мужчина много сидит в телефоне или в компьютере. Дело в том, что перегрев в области малого таза и дефицит движения негативно влияют на фертильность.

Другими причинами, почему российские мужчины не смогут иметь детей, являются варикоцеле, то есть, увеличение вен семенного канатика, воспаления в половых органах. Еще могут возникать инфекции, которые передаются половым путем, гормональные сбои и врожденные аномалии.

На фертильность также влияет сахарный диабет, ожирение и проблемы с щитовидной железной. Регулярный стресс и тревожность могут спровоцировать уменьшение либидо.

