Кардиолог научила россиян сохранять здоровье сердца без фармакологии

Болезни сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день являются самыми распространенными в мире по смертности. По оценкам экспертов, ежегодно от них умирает почти 20 млн человек. Врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская рассказала, что каждый россиянин может позаботиться о здоровье своего сердца, не используя лекарства, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Богаевской, проблемы с сердцем могут появиться из-за генетической предрасположенности, но на это человек повлиять не может. А вот на изменение образа жизни, сокращение стресса и увеличение физической активности — может.

Врач рассказала, что для того, чтобы правильно питаться, совсем не обязательно садиться на какую-то диету. Достаточно просто употреблять в пищу разные продукты, богатые макро- и микронутриентами. По словам кардиолога, чем проще еда, тем лучше.

«Такой режим питания предполагает употребление в пищу большого количества оливкового масла прямого отжима, фруктов, орехов, овощей, цельных злаков, умеренного количества морской рыбы и мяса птицы, а также ограничение употребления жирных молочных продуктов, красного мяса, мясных продуктов, прошедших технологическую переработку, а также сладостей», — рассказала Богаевская.

Кардиолог рекомендовала россиянам стараться больше двигаться. Если человек не занимается спортом, он может просто ходить пешком. Нагрузку лучше увеличивать постепенно, чтобы полезная привычка гармонично внедрялась в повседневную жизнь.

Положительно на здоровье сердца отразится также сокращение стресса, избавление от вредных привычек и сон, продолжительность которого составляет 7-8 часов.