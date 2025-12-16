Как украсить дом к Новому году без аллергии: какие есть меры безопасности

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с РИАМО объяснила, как правильно обработать живую или искусственную елку, какие натуральные ароматы выбрать и почему проветривание и очистители воздуха остаются ключевыми мерами защиты от аллергии.

«Квартиру или дом к новогодним праздникам действительно можно украсить безопасно. Натуральное дерево допустимо использовать после тщательной обработки: ствол и ветви промыть прохладной водой (при необходимости — со слабым уксусным раствором), чтобы удалить часть плесневых спор. Саму елку на несколько часов можно оставить на балконе или в гараже, чтобы она как следует высохла», — посоветовала Филева.

По ее словам, более безопасным вариантом может стать искусственная елка из качественных материалов. Однако и в этом случае перед установкой ее важно промыть под душем от пыли и тщательно просушить. Елочные украшения, хранившиеся в коробках, — игрушки и мишура — также требуют очистки.

«Чтобы добавить атмосфере еще больше праздничности, можно использовать ароматизаторы. Самый безопасный вариант — натуральные источники запахов: кожура цитрусовых, палочки корицы или сушеные дольки апельсина и яблока, хвоя и шишки. Они создают легкий аромат без синтетических летучих соединений», — сказала врач.

Она добавила, что важнейшую роль играет регулярное проветривание и использование воздухоочистителей с HEPA-фильтрами: это значительно снижает концентрацию любых аллергенов в закрытом пространстве. Контроль влажности воздуха на уровне 40–60% также препятствует пересыханию слизистых и распространению пыли.

