Иммунолог озвучил принцип действия новой вакцины от аллергии на березу

сегодня в 15:51

В России стартовала третья фаза клинических испытаний вакцины «Аллергарда» для лечения аллергии на березу. Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский объяснил, как действует новый препарат, сообщает «Вечерняя Москва» .

Вакцина «Аллергарда» была разработана Государственным научным центром «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства России. Препарат предназначен для лечения аллергии на березу и сейчас проходит третью фазу клинических испытаний.

Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский пояснил, что принцип действия вакцины схож с аллерген-специфической иммунотерапией, однако отличается составом. В отличие от классических методов, где используются цельные белки аллергенов, в «Аллергарде» применяются искусственно синтезированные эпитопы — отдельные части белков.

«Они переключают иммунный ответ с выработки иммуноглобулина Е, вызывающего аллергическую реакцию, на толерантный иммуноглобулин G», — рассказал Бережанский.

Вакцина вводится зимой, чтобы к сезону цветения березы у пациентов уже сформировался иммунитет. Основная задача текущей фазы испытаний — подтвердить эффективность и безопасность препарата. Исследователи оценивают клинические проявления аллергии, качество жизни пациентов и анализируют изменения в концентрации иммуноглобулинов.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что «Аллергарда» — перспективная разработка, которая на предыдущих этапах испытаний показала пятикратное снижение симптомов аллергии у пациентов, получавших вакцину. Препарат разрабатывается за счет государства, поэтому его планируют предоставлять бесплатно.

