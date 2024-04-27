«Господь дал мне пожить»: Куклачев вышел на связь после инфаркта

Артист Юрий Куклачев заявил, что уже начал ходить после инфаркта

Народный артист РФ Юрий Куклачев рассказал, что уже начал ходить и даже прошел 100 м по больничному коридору, сообщает kp.ru .

Куклачев отметил, что продолжает восстанавливаться, и пообещал вскоре вернуться в Театр кошек, чтобы «радовать детей и всю Россию». Артист также признался, что ему уже не терпится вновь выйти на сцену со своими кошками.

«Господь дал мне пожить благодаря тому, что огромное количество людей со всего мира прислали огромное количество сообщений поддержки. Я не ожидал», — сказал Куклачев, поблагодарив людей за поддержку.

Юрия Куклачева госпитализировали с инфарктом в его 75-й день рождения — 12 апреля он давал концерт в «Вегас Сити Холле».