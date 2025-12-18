Глава Пушкинского округа вручил награды лучшим медикам 18 декабря

В администрации Пушкинского округа состоялось торжественное вручение премий медицинским работникам клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Глава округа Максим Красноцветов поздравил четверых сотрудников, удостоенных нагрудного знака «Отличник здравоохранения», и вручил им награды.

Максим Красноцветов выразил признательность медикам за их вклад в профессию и отметил важность труда каждого специалиста. Он подчеркнул, что ценность работы врачей проявляется в своевременных диагнозах, часах у операционного стола и поддержке пациентов.

В завершение церемонии глава округа пожелал медицинским работникам здоровья, сил, семейного благополучия и профессиональной мудрости. «Пусть ваш внутренний огонь и энергия служения никогда не угасают», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.