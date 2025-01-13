Гинеколог рассказала, какие витамины нужно принимать женщинам после родов

Акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Жарова дала рекомендации, как женщине восстановиться после родов, какие принимать витамины и когда можно планировать новую беременность.

Восстановление после родов включает несколько аспектов, и все они одинаково важны.

Во-первых, это постепенное возвращение к физической активности. Начинать стоит с небольших прогулок, а затем подключать упражнения для укрепления мышц живота и тазового дна. Для этого есть специальные техники и даже тренажеры, которые синхронизируются с мобильным телефоном. При выборе лучше посоветоваться с врачом.

Во-вторых, очень важно позаботиться о своем эмоциональном здоровье, ведь нередко у женщин возникает послеродовая депрессия.

«Период после родов может быть насыщен как радостью, так и стрессом», — отметила Жарова в эфире радио Sputnik.

Она призвала мам не стесняться обращаться за помощью к близким. При необходимости может помочь и профессиональный психолог.

Полноценный отдых и сон — еще один важный принцип восстановления, и в этом тоже должны помогать родственники, которые по возможности возьмут на себя заботы по дому.

Также необходимо пересмотреть свой рацион — он должен быть сбалансированным и включать овощи, фрукты, белки и здоровые жиры. Для лактации очень важно пить достаточно воды. Кроме того, не стоит забывать о приеме витаминов.

«Продолжайте прием витаминов, которые необходимы для вас и вашего ребенка, например, калий, йод, витамин D», — сказала Жарова, добавив, что здесь нужно проконсультироваться с врачом, так как могут быть противопоказания.

Кроме того, после родов женщине очень важно следить за циклом, чтобы не забеременеть вновь слишком быстро. Как пояснила акушер-гинеколог, многие думают, что на фоне гормональных изменений во время грудного вскармливания беременность не наступит, но это не так, поэтому часто рождаются дети-погодки, что очень тяжело для женского организма.

По словам врача, планировать новую беременность можно не ранее, чем через год после естественных родов и спустя 2-5 лет после кесарева сечения, чтобы организм успел полностью восстановиться.