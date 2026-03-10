Гинеколог из Арнема тайно оплодотворял пациенток

В Нидерландах бывший гинеколог признался, что в 1970–1980-х годах подменял донорскую сперму на свою при ЭКО. ДНК-тесты подтвердили как минимум 16 его биологических детей, сообщает Life.ru .

Врач работал в клинике в Арнеме и, по собственному признанию, годами использовал свою сперму для искусственного оплодотворения пациенток. О произошедшем он рассказал уже после выхода на пенсию.

По словам медика, первый случай произошел из-за неявки донора, когда у пациентки завершался фертильный цикл. Позднее подмена стала систематической. Будущих родителей о замене не информировали, в документах указывали лишь «искусственное осеменение донором».

Сейчас бывшему врачу 80 лет. Он добровольно сдал ДНК-тесты, чтобы установить биологическое отцовство. Подтверждено 16 случаев, однако их может быть больше.

Ситуацию осложняет то, что мужчина является носителем тяжелого наследственного заболевания, которое могли унаследовать дети. Точный диагноз не раскрывается. В клинике назвали действия гинеколога неприемлемыми и начали служебное расследование.

