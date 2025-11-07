Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит заставлять себя завтракать рано утром

Организму нужно время, чтобы «проснуться», и здоровым людям можно завтракать позже, но тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ или снижением сахара, важно соблюдать режим питания, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если аппетита утром нет, заставлять себя есть не нужно: уровень гормона голода грелина у всех повышается по-разному, и организм, скорее всего, сам подаст сигнал, когда будет готов к приему пищи. Для большинства здоровых людей поздний завтрак допустим, если он вписывается в естественный ритм дня и не ведет к перееданию вечером», – рассказала Кашух.

Она уточнила, что следить за графиком приемов пищи стоит людям с хроническими заболеваниями желудка, а также тем, у кого есть склонность к снижению уровня сахара в крови.

«Если есть утром не хочется, можно заменить полноценный прием пищи легким перекусом — съесть йогурт, банан, горсть орехов или цельнозерновой тост. Это даст немного энергии, чтобы бодро начать день. А через пару часов, когда аппетит появится, поесть как следует», – отметила специалист.

Не стоит заменять завтрак только кофе или сладкими напитками, так как они вызывают резкий выброс кислоты и сахара, могут привести к изжоге, раздражительности и резкому чувству голода, предупредила врач.