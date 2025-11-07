Гастроэнтеролог рассказала, как сделать выпечку питательной и полезной

Чтобы выпечка получилась полезной, нужно заменять сахар фруктами. Пшеничную муку нужно заменить цельнозерновой или нутовой, чтобы повысить питательную ценность и сохранить стабильный уровень глюкозы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В случае, когда булочки и другая сладкая выпечка не составляют основу рациона, а лишь дополняют его, они не наносят никакого вреда здоровому человеку. Людям, имеющим хронические заболевания, такие как сахарный диабет, могут быть актуальны рецепты с минимальным добавлением сахара, где сладость достигается за счет фруктов или фруктовых пюре, например, банана», — сказала Кашух.

Она добавила, что, кроме того, для повышения питательной ценности выпечки, можно заменить рафинированную муку на цельнозерновые аналоги и добавить в блюдо источники клетчатки — фрукты, ягоды, орехи и семена.

«Цельнозерновая мука, например, овсяная или грубого помола, богата витаминами группы B, магнием и пищевыми волокнами. Клетчатка замедляет всасывание сахаров, предотвращая резкие колебания глюкозы в крови и обеспечивая длительное чувство сытости. Отличной альтернативой традиционной пшеничной муке выступает гречневая или нутовая: они обогащают выпечку растительным белком и придают блюду интересный вкус», — рассказала врач.

Кашух резюмировала, что такой продукт может стать не только лакомством, но и полноценным источником энергии и питательных веществ.

В разных странах есть свои праздники, посвященные различным хлебобулочным изделиям. В России 8 ноября отмечается День булочек. С тех пор, как люди научились выращивать зерно и приготавливать дрожжи, ассортимент расширялся. Сегодня любители булочек есть в любой стране.

