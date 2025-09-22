Гастрит через поцелуй: врач объяснила, реально ли это

Врач: наличие Helicobacter pylori в организме еще не означает развитие болезни

Бактерия Helicobacter pylori может передаваться при поцелуях, но заболевание развивается только при совокупности факторов, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее москвичке запретили целоваться из-за опасной бактерии — Helicobacter pylori, которую обнаружили у нее в желудке. Бактерия передается через слюну и даже может привести к раку.

«Подавляющее большинство заболеваний желудка не передаются через поцелуи, так как связаны с внутренними нарушениями работы организма. Единственное исключение — бактерия Helicobacter pylori, которая способна вызвать гастрит или язву», — сказала Филева.

Она добавила, что эта бактерия может присутствовать в слюне и зубном налете инфицированного человека и передаваться при поцелуе.

«Однако важно понимать: обнаружение бактерии в организме еще не означает, что развилось или разовьется заболевание. У многих носителей инфекция никогда не проявляется клинически. Для развития болезни необходимы дополнительные факторы: ослабленный иммунитет, неправильное питание, стресс», — рассказала врач.

